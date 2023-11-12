محادثة هاتفية بين أمير قطر و بايدن بشأن غزة

العالم-قطر

وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" بأنه "جرى خلال الاتصال استعراض آخر تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وبحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

من جانبه، أكد الأمير تميم بن حمد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وحقن الدماء وحماية المدنيين في غزة، وفتح معبر رفح بشكل دائم لضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.

وشدد على استمرار مساعي دولة قطر الدبلوماسية لخفض التصعيد، ومنها جهودها في إطلاق سراح الأسرى وفتح معبر رفح أمام الأجانب والمساعدات الإغاثية، مثمنا دور الولايات المتحدة الأمريكية في هذا السياق.

من جهته، أعرب الرئيس الأمريكي، خلال الاتصال، عن شكره وتقديره للأمير تميم بن حمد على جهود دولة قطر الدبلوماسية بشأن الأوضاع في غزة، ودورها الفاعل والإيجابي لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.