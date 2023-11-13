مواقع التواصل تضج بفيديو لسيدة غزاوية تسحب طفليها 5 ساعات متواصلة

العالم-فلسطين

ومع استمرار حملة القصف الوحشية التي يتعرض لها السكان في قطاع غزة والمجازر المروعة التي ترتكبها طائرات الاحتلال بحق المدنيين، تجبر العنجهية الإسرائيلية مئات العوائل على النزوح من شمال القطاع الذي يتعرض لإبادة جماعية إلى جنوبه.



ومن بين مئات المقاطع والصور ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو لسيدة غزاوية تسحب طفليها خلال نزوحها من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، في عربة صغيرة على شكل كرسي صغير يستخدم لوضع الأطفال الرضع داخله.



ووثق المصور معتز عزازية، المشهد بفيديو ونشره عبر حسابه على منصة إنستغرام، وعلق عليها بالقول: "استمرت في سحب طفليها لأكثر من 5 ساعات، أي ما يعادل 14 كيلومترا".



ولاقى الفيديو تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وأطلق المتفاعلون مع الفيديو في التعليقات على الأم لقب "الأم البطلة"، وقالوا إن مشهد هذه السيدة وغيرها من المشاهد لنساء غزة تدل على قوة وصمود هؤلاء النساء.