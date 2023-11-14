بالصورة…المقاومة الإسلامية في العراق تعلن دخول "صاروخ ذكي قصير المدى"

العالم-العراق

وجاء في البيان: "ضمن سياق الرد على جرائم الاحتلال الصهيوني في عدوانه على غزة بتوجيه وإدارة أمريكية، تكشف المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الثلاثاء، وللمرة الأولى عن دخول صاروخ ذكي قصير المدى من طراز "صارم" الخدمة، والله غالب على أمره".

وفي وقت سابق، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف قاعدة تابعة للجيش الأمريكي بالقرية الخضراء في دير الزور شمال شرقي سوريا بطائرة مسيرة.

وجاء في بيان صادر عن "المقاومة الإسلامية": "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في القرية الخضراء بالعمق السوري، بطائرة مسيّرة، أصابت هدفها بشكل مباشر".