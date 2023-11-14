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طهران تدين الاعتداء الإسرائيلي على مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة

طهران تدين الاعتداء الإسرائيلي على مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة
الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاعتداء الإسرائيلي على مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في فلسطين.

العالم - ايران

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن مثل هذه الجرائم تظهر بوضوح وحشية الصهاينة وعدم إنسانيتهم.

وأضاف كنعاني أن الضمير الإنساني حزين لما يحدث للشعب الفلسطيني المظلوم من جرائم ووحشية الصهاينة في غزة، ولا يمكن أن يبقى صامتا في وجهها.

وأشار كنعاني إلى الانتهاك المستمر والواضح للقوانين الدولية والعدوان المستمر من قبل الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وطالب مرة أخرى المجتمع الدولي، إدانة ممارسات الكيان الصهيوني، وتوظيف كافة القدرات الدولية المتاحة لمحاسبة كيان الاحتلال وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة.

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