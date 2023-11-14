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في ساحة مجمع الشفاء الطبي بغزة..

طواقم طبية تشرع بحفر قبر جماعي لـ 150 شهيدا

طواقم طبية تشرع بحفر قبر جماعي لـ 150 شهيدا
الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٤٩ بتوقيت غرينتش

شرعت الطواقم الطبية في مجمع الشفاء الطبي في غزة، اليوم الثلاثاء، بحفر قبر جماعي لدفن جثامين نحو 150 شهيدًا في مجمع الشفاء الطبي بغزة، الخاضع للحصار المحكم والقصف لليوم الرابع تواليًا.

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، أعلن وكيل وزارة الصحة في غزة، الدكتور يوسف أبو الريش، أنهم يحاولون حفر قبر جماعي لدفن الشهداء داخل مستشفى الشفاء.

وقال أبو الريش في تصريحات اعلامية: جهودنا لإخراج جثامين الشهداء من مجمع الشفاء فشلت.

بدوره، أكد الدكتور محمد أبو سلمية، مدير المجمع الطبي، أن الطواقم تعمل على حفر حفرة في ساحة المجمع رغم المخاطر العديدة لمواراة جثامين الشهداء التي بقيت طوال اليام الأربعة الماضية في العراءء.

وذكر أن هناك نحو 150 جثمانا في المشفى ولا يعرف إن كانت القبر الذي حفر بوسائل بدائية سيتسع لهم.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن جثامين الشهداء التي منع الاحتلال دفنها أو الوصول إليها منذ أكثر من 4 أيام قد تحللت في ساحة المستشفى، وتعرضت للنهش من الكلاب الضالة.

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