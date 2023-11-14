طواقم طبية تشرع بحفر قبر جماعي لـ 150 شهيدا

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، أعلن وكيل وزارة الصحة في غزة، الدكتور يوسف أبو الريش، أنهم يحاولون حفر قبر جماعي لدفن الشهداء داخل مستشفى الشفاء.

وقال أبو الريش في تصريحات اعلامية: جهودنا لإخراج جثامين الشهداء من مجمع الشفاء فشلت.

بدوره، أكد الدكتور محمد أبو سلمية، مدير المجمع الطبي، أن الطواقم تعمل على حفر حفرة في ساحة المجمع رغم المخاطر العديدة لمواراة جثامين الشهداء التي بقيت طوال اليام الأربعة الماضية في العراءء.

وذكر أن هناك نحو 150 جثمانا في المشفى ولا يعرف إن كانت القبر الذي حفر بوسائل بدائية سيتسع لهم.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن جثامين الشهداء التي منع الاحتلال دفنها أو الوصول إليها منذ أكثر من 4 أيام قد تحللت في ساحة المستشفى، وتعرضت للنهش من الكلاب الضالة.