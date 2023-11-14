احتمال وفاة جميع الأطفال الخدج في مستشفی الشفاء+ فيديو

العالم - فلسطين

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصلت الى أكثر من أحد عشر ألفاً ومئة وثمانين شهيداً بينهم اربعةُ الاف وستمئة طفل وأعلنت وزارة الصحة في غزة أنّ أعداد الشهداء من الأطفال والمرضى ارتفع بسبب العدوان على المستشفيات.

المشافي في غزة عانت ويلات الدمار الناجم عن القصف الاسرائيلي فقد اشارت منظمة الصحة العالمية الى الوضع السيء في مستشفى الشفاء في غزة و ارتفاع عدد الوفيات فيه بشكل ملحوظ.

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس وصف الوضع بالسيئ والخطير، قائلاً:"ان الوضع في مستشفى الشفاء الطبي سيء و خطير و ان المستشفى لم تعد تعمل كمستشفى بعد الان وعدد الوفيات ارتفع بشكل ملحوظ ولا يمكن للعالم ان يبقى صامتا بينما مستشفيات غزة تتحول إلى مشاهد موت ودمار ويأس".

وكيل وزارة الصحة الفلسطيني بغزة يوسف أبو الريش قال ان أطباء مستشفيات غزة يعملون تحت القصف الإسرائيلي في ظل نفاد الوقود تماماً في مجمع الشفاء الطبي ويعتمدون على الإنارة بالطاقة الشمسية والخشية من فقدان الأطفال الخدج جميعاً ووفاتهم خلال 48 ساعة بسبب نقص الوقود کبيرة جداً.

ويصارع قطاع غزة المحاصر للحفاظ على ما تبقى من الحياة في ظل نفاد الوقود والماء والغذاء. مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة توماس وايت حذر من توقف العمليات الإنسانية خلال 48 ساعة لعدم السماح بدخول الوقود إلى غزة ما يعني حرمان 200 ألف شخص من مياه الشرب و توقف المستشفيات عن العمل ومخاطر انتشار الامراض منها الكوليرا في غياب محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي.