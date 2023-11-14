إزدياد وتيرة الخلافات بداخل كيان الإحتلال مع استمرار الحرب على غزة

العالم – خاص بالعالم

المؤسسة الأمنية اليوم تتهم بنيامين نتنياهو بصفته يقف على رأس المؤسسة السياسية بان تسريبات تتم تشوه من عمل المؤسسة العسكرية والأمنية واكثر من ذلك ان نتنياهو يسعى الى تحميل قيادة الجيش والشابات مسؤولية ما حدث يوم السابع من أكتوبر وما بعد ذلك.

وكذا نتنياهو أيضا اتهم المؤسسة العسكرية والأمنية بانها تسعى الى استبعاده من موقع رئاسة الحكومة من خلال تحميله المسؤولية كامله عما حدث يوم السابع من أكتوبر وما بعده .

وقال عصمت منصور الخبير بالشان الاسرائيلي:"هنالك حالة عدم ثقة كبيرة بين كل مكونات الكابينيت الاسرائيلي وبين الكابينيت والمستوى العسكري من جهة والجمهور، ولذلك فان حالة عدم الثقه هذه تفرز هذا النوع من الخلافات فلا يوجد خطط واضحة، ولا يوجد اهداف واضحة ولا يوجد تقدم ملموس او انجازات يمكن ان تجعل الامور تسير بشكل افضل".

اما الخلافات في المؤسسة السياسية وداخل الحكومة فحدث ولا حرج ، صراعات بين نتنياهو ووزير حربه يواف جلانت حول توسيع العملية وأهدافها وصراعات بين نتنياهو ووزير حربه من جهة ووزيرة المالية سمطرتش ووزير الامن القومي بن جفير من جهة.

فبينما يضغط الأخيرين على نتنياهو لتوسيع عمليات الجيش في جنوب لبنان وضد حزب الله يرفض نتنياهو الضغط ويصر على نصيحة الولايات المتحدة بان لا تتوسع الحرب اكثر، بن جفير وسمطرتش يهددان بالاستقالة ونتنياهو يدرك ان في كلا الحالتين الغرق مصيره .

وقال نهاد ابو غوش مدير مركز مسار للدراسات:"حتى الان طالما العمليات الحربية مستمرة فلا يمكن ان تنفجر هذه الخلافات، ولكن بمجرد انتهاء الحرب نتوقع ان يبدا التمرد في حزب الليكود ويبدا الضغط لاجراء انتخابات والاطاحة بنتنياهو".

في تل ابيب الكل يستعد الى مرحلة ما بعد الحرب وما بعد بنيامين نتنياهو.

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