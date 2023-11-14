شاهد.. آلة القتل الإسرائيلية تحصد المزيد من أرواح المدنيين بالضفة

العالم – خاص بالعالم

بالمقابل تستمر الة القتل الاسرائيلية في حصد المزيد من ارواح المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، كما حصل في مخيم ومدينة طولكرم فجر الثلاثاء, حيث اقتحمت قوات الاحتلال المخيم واستهدفت عدد من الفلسطينيين بالرصاص وبمسيرة انتحارية ما اسفر عن استشهاد وجرح عدد من الاشخاص.

وأفادت مصادر بأن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت المخيم ، وفور اكتشاف أمرها من قبل مقاومين ومواطنين دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة.ومنذ عملية السابع من اوكتوبر ،استشهد اكثر من مئة وتسعين فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة بنيران جنود أو مستوطنين إسرائيليين، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.



وعلى خط اخر أعلن نادي الأسير الفلسطيني، ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة الى2570 شخصا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي وعملية طوفان الاقصى.وذكر النادي في بيان ان عمليات الاعتقال التعسفي شملت مدن وبلدات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

وتجري الاعتقالات بمداهمة منازل الفلسطينيين في ساعات الليل والفجر، حيث ينقل المعتقلون إلى مراكز توقيف مؤقتة في مستوطنات، قبل إحالتهم إلى مراكز التحقيق الرئيسية أو السجون.



وحيال تلك الاعتداءات ،تقول مصادر فلسطينية متابعة ان الحملة العسكرية الاسرائيلية العدوانية المتزايدة على الضفة الغربية يحركها بالاساس الانتقام لما جرى في عملية طوفان الاقصى ضد كل ما هو فلسطيني.

كما أن جيش الاحتلال وحكومة نتنياهو المتطرفة يخشون من انفتاح جبهة جديدة على الكيان الإسرائيلي إلى جانب الشمال وغزة، مما يؤدي لاستنزاف الجيش، خاصة أن مساحة الاشتباك في الضفة واسعة وتشمل مئات الكيلومترات المتاخمة للمستوطنات وتشهد عمليات مواجهة نوعية لتلك الاعتداءات.

.ويبدو ان متطرفين يمينيين يعملون على استغلال الاوضاع الراهنة ،والسيطرة على أراض جديدة وتهجير القرى وتكثيف الاستيطان في الاراضي المحتلة..

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