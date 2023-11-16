كاميرا العالم ترصد آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى تواصل الاشتباكات منذ اكثر من ثلاثه ايام متواصلة حيث يحاول المقاومون الفلسطينيون التصدي لدبابات الاحتلال المتمركزة موقعين فيها الخسائر في الجنود قتلى وجرحى، بحسب تصريحات المقاومة الفلسطينية على رأسها كتائب القسام وألوية الناصر صلاح الدين.

ونوه مراسلنا إلى أن المقاومة الفلسطينية نجحت في اطلاق صواريخ بدر1 التي اطلقتها سرايا القدس، كما أطلقت صواريخ اخرى على مدينه عسقلان في غلاف قطاع غزة، وحتى هذه اللحظة يستمر العدوان لليوم الـ41 على التوالي.



وبين مراسلنا أن آخر مجزره نفذت اليوم كانت بحق عائلة ابو دحروج حيث استشهد اربعة من افراد العائلة بفعل استهداف لمنزل سكني ماهول بالسكان في منطقه النصيرات بالاضافة الى استهداف مدرسة تأوي النازحين ليلة أمس بالاضافه الى استهداف محطه للبنزين كانت تأوي النازحين و كل الاماكن التي استهدفها الاحتلال بالمحافظة الوسطى وخان يونس هي اماكن تأوي النازحين وهذا الامر يفند ادعاءات الاحتلال الاسرائيلي بان النازحين سيكونون بأمان.

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وتتواصل الحرب الإسرائيلية على غزة لليوم الـ41، حيث اقتحمت قوات الاحتلال للمرة الثانية مجمع الشفاء، ولكن هذه المرة من جهة الجنوب، وذلك بعد يوم من اقتحامه ومحاصرته بالدبابات.

يأتي ذلك في حين يتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع، حيث سقط 9 شهداء وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي استهدف محطة للبترول تؤوي نازحين وسط غزة، في حين اعتقلت قوات الاحتلال العشرات بالضفة الغربية.

وبينما أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بداية الحرب إلى 11 ألفا و500، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، وإصابة 29 ألفا و800، قالت وزارة الصحة أمس إنها تواجه لليوم الرابع على التوالي تحديات في تحديث أعداد الضحايا بسبب انهيار الخدمات والاتصالات في مستشفيات الشمال.

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