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ما هو 'الهدف القادم' للكيان الاسرائيلي في قطاع غزة؟

الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٤٥ بتوقيت غرينتش

أكد مراسل قناة العالم الاخبارية في الضفة الغربية المحتلة أن الكيان الاسرائيلي اصبح يتحدث من خلال اعلامه عن اهداف اخرى غير التي اعلن عنها وطلب من خلالها من الفلسطينيين في قطاع غزة بترك الشمال والوسط والتوجه نحو الجنوب.

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسلنا الزميل فارس الصرفندي: جاء خبر رئيسي في صحيفة يديعوت احرونوت العبرية يقول ان المهمة القادمة للجيش الاسرائيلي مساحة ضخمة من الارض وعدد مليون لاجئ فلسطيني وغالبية الاسرى الاسرائيليين ومقاتلين من حركة حماس، هذا هو الهدف القادم للجيش الاسرائيلي في جنوب قطاع غزة.

واضاف: ولذلك فإن الجيش الاسرائيلي عندما طلب من الفلسطينيين التوجه نحو جنوب قطاع غزة وان يتركوا منطقة شمال ووسط القطاع واضح تماما بأنه يختلف عما تذكره الآن الصحافة الاسرائيلية التي تقول ان الاهداف المقبلة ستكون في جنوب قطاع غزة.

وتابع مراسلنا: معنى ذلك ان الهدف ليس كما قالوا السيطرة على الشمال ووسط قطاع غزة وانما الهدف هو السيطرة على كل قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين من غزة الى منطقة سيناء.

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