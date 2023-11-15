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لحظة تفجير مبنى المجلس التشريعي في غزة (فيديو)

الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

قام جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم الاربعاء بتفجير مبنى المجلس التشريعي فى غزة، وذلك بعد احتلاله من قبل لواء غولانى.

العالم - فلسطين

يأتي ذلك في وقت دخل فيه العدوان الصهيوني على قطاع غزة شهره الثاني فيما تستمر مجازر الإحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين العزل.

وقد فجر الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) غرب مدينة غزة، وفق إعلام عبري.

وقالت محطات تلفزة إسرائيلية، بينها القناة 12 (خاصة)، إن "الجيش الإسرائيلي فجر مبنى المجلس التشريعي" الفلسطيني.

ولم يصدر بيان فوري عن الجيش الإسرائيلي يوضح أسباب تفجير المبنى الذي يعد أحد رموز السيادة الفلسطينية.

وكان مسؤولون إسرائيليون نشروا في اليومين الماضيين صورة لجنود إسرائيليين من وحدة "غيلاني" داخل المبنى يحملون العلم الإسرائيلي.

وكانت دبابات وآليات عسكرية توغلت شمال قطاع غزة قبل أكثر من اسبوعين، واقتحمت العديد من المباني بعد أن أتت الغارات الجوية الإسرائيلية على أعداد كبيرة من المباني السكنية في المنطقة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وفق مؤسسات فلسطينية ودولية.

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