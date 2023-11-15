خبير يتوقع سيناريو العدوان على غزة حتى نهاية الشهر الجاري

العالم - خاص بالعالم

وقال قبيسي في حوار مع قناة العالم خلال تغطيتها المتواصلة منذ 470 يوما للعدوان الاسرائيلي على غزة: انا اعتقد انه آخر شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري يصل الكيان الاسرائيلي الى حالة اليأس من عدوانه في قطاع غزة، أي انه سيصل الى مرحلة انه مهما فعل فلن يحقق اكثر مما حدث.

واضاف: إذا استطاع اهل غزة الصبر الى نهاية الشهر فإن الكيان الاسرائيلي والولايات المتحدة سيركعون وسيقرون بالهزيمة، وفي الواقع بدأ الصحفيون والمحللون الاسرائيليون التساؤل عن الانجازات التي حققها جيشهم حتى اليوم.

وتابع قبيسي: الجيش الاسرائيلي بعد 15 يوما من العملية البرية لم يحقق شيئا واليوم الكيان الاسرائيلي لا يستطيع ارتكاب المجازر كالسابق لان هناك ضغطا دوليا ولم تعد المجازر مقبولة في العالم، فرؤساء فرنسا وامريكا والبرازيل والصين اعلنوا رفض قتل الاطفال وكذلك رؤساء وزراء بريطانيا وكندا، فلذلك الكيان الاسرائيلي اصبحت يديه مكبلة ولن يستطيع انجاز اي شيء.

واليوم ذكرت القناة 13 العبرية أن هناك خيبة كبيرة على المستوى الاستخباراتي الاسرائيلي بعد عدم العثور على اي اسير او مقر عسكري لحماس في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، بعكس ما تم الترويج له قبل عملية الدخول الى المستشفى.