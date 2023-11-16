تظاهرات حاشدة ضد قرار البرلمان البريطاني دعم عدوان الاحتلال على غزة

العالم - مراسلون

في موقف مناهض للانسانية صوت البرلمان البريطاني على استمرار الدعم لحكومة الكيان الاسرائيلي بـ 293 صوت مقابل 125 صوت ضاربا بذلك عرض الحائط كل الاصوات المنادية بوقفه ومتجاهلا كل المناشدات الانسانية وهذا ما سيفتح نار الغضب الشعبي على الحكومة بحسب التحليلات.

وقال نائب سابق في حزب العمال ورئيس مؤسسة معا من اجل السلام، مشتاق لاشاري "نحن نعيش في دولة ديقراطية "اسرئيل" ليست ديمقراطية بل ارهابية ويجب ان نعلن "اسرئيل" "دولة" ارهاب اذ انهم يقتلون الاف الاشخاص وليس اليوم فقط بل لمدة 76 عاما لذا يجب يجب حل الدولتين ووقف الاعمال العدائية حالا".

فيما قالت متظاهرة "هذه ابادة تامة يجب ان يتوقف هذا الامر وعلى قادتنا اتخاذ مبادرة لان الناس هنا يبكون نحن نبكي من اجل فلسطين".

في مشهد اخر وبهذا الشعار هتف المتظاهرون امام البرلمان البريطاني بالتزامن مع جلسة تصويت لوقف اطلاق النار في غزة واعلنها الشعب صراحة اما ان تسمع الارادة الشعبية او ستقاطع الانتخابات المقبلة .

واكدت المحامية والمدافعة عن حقوق الانسان، دانيلا ايبوت، ان " السياسيون لا يتحدثون نيابة عن الشعب حاليا بل يتحدثون نيابة عن انفسهم مصالحهم الشخصية، الناس يطالبون قادتنا بالدعوة الى وقف فوري لاطلاق النار".

الحكومة البريطانية في موقف لا تحسد عليه وهي تواجه تحديات وضعت اجندة سياستها ومستقبلها على المحك وسط انقسامات كبيرة في صفوف الاحزاب على واستقالات بالجملة على خلفية قرار وقف اطلاق النار.

وقالت متظاهرة " نحن هنا للتضامن مع فلسطين جميعنا نعارض الاستعمار والامبريالية ونعاني جميعا على يد الاستعمار في مسارات مختلفة".

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