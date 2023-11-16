شاهد/ممثلة أمريكية بالكوفية الفلسطينية تدعم غزة وصحف عبرية تهاجمها!

العالم- فلسطين

وانضمت ساراندون (77 عاماً)، إلى تجمع يقدر بالمئات لتأييد الفلسطينيين والمطالبة بوقف العدوان في براينت بارك بنيويورك، حيث تحدثت عن محنة الشعب الفلسطيني، وسلطت الضوء بشكل خاص على الوفاة المأساوية لنحو 5000 طفل في غزة، والتي نددت بها باعتبارها جرائم حرب.

وألقت ساراندون كلمة أمام المتظاهرين موضحة أن الكثير من الناس لا يفهمون السياق الذي وقع فيه اعتداء السابع من أكتوبر، وطالبت بوقف العدوان في غزة.

وقالت في كلمتها: "ليس ضروري أن تكون فلسطينياً حتى تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وحتى تفهم أن ذبح 5 ألاف طفل أمر غير مقبول وجريمة حرب، وليس يجب أن تكون فلسطينياً حتى تفهم أن كل يوم ترتكب جرائم حرب وفقاً للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية".

وأضافت : "حان الوقت لأن تتحرر فلسطين"، مشيرة إلى أن هذه فرصة لتثقيف الناس الذين يرغبون في لاانفتاح إذا تجاوزنا الغرائز القبلية التي كانت تفرقنا، وحان الوقت لنفتح قلوبنا ونكون أقوياء وفقا لما نقل موقع "ميدل إيست مونيتور".

ولا تزال الإدانات تأتي من شعوب حول العالم وشخصيات هالها مدى العدوان الوحشي للاحتلال الإسرائيلي في غزة والمستمر منذ أكثر من شهر وأسفر عن استشهاد أكثر من 11 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.

صحيفة عبرية تشن هجوما على ساراندون لدعمها غزة

في المقابل شنت صحيفة عبرية هجوما على سوزان ساراندون، بعد إعلانها موقفها الداعم لأهالي غزة وفلسطين.



ووصفت صحيفة "إسرائيل اليوم" ساراندون بالناشطة "الشغوفة بفلسطين" وقامت بمهاجمتها بسبب اعتمادها بيانات تظهر أرقام الشهداء الفلسطينيين ولتبريرها عملية "طوفان الاقصى" التي هاجمت بها كتائب القسام الجنود الاسرائيليين .



وتعتبر سوزان من أوائل نجوم هوليوود الذين أعلنوا تأييدهم لفلسطين حقوق الشعب الفلسطيني وظهرت سابقاً وهي ترتدي الكوفية الفلسطينية وقالت: "أنا أقف مع فلسطين" مضيفة: " لا أحد حر حتى يتحرر الجميع".

كما قامت بمشاركة العديد من المنشورات والفيديوهات والصور دعماً لأهالي غزة.

وتعد ساراندون أحد أبرز مشاهير هوليوود الداعمين للقضية الفلسطينية، وتشارك عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورا للمجازر الإسرائيلية بحق المدنيين، وأيضا بعض شهادات سكان غزة وبيانات الإدانة الصادرة عن منظمة العفو الدولية.