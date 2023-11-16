روسيا تعلق على إصدار باريس مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري

العالم- فلسطين

وصرح لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفنزويلي في موسكو، بأن إصدار باريس مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوري بشار الأسد، هو مظهر من مظاهر تحيز المحكمة.

وأكد لافروف على تحيّز النظام القضائي الغربي، الأمر الذي ظهر جليا في إصدار فرنسا مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال الوزير : "بالنسبة لقرار المحكمة الفرنسية، التي أصدرت مذكرة توقيف دولية للرئيس السوري بشار الأسد، كما تعلمون، فإن النظام القضائي الغربي، على المستوى الوطني والدولي، أثبت مرارا تحيزه".

وأعلن الوزير لافروف، يوم أمس، أنه في ظل التوتر الفلسطيني الإسرائيلي، يبدو أن الولايات المتحدة مستعدة فقط لهدنة إنسانية دون التزامات إضافية.

ونقلت قناة "آر تي" على "تلغرام" تصريح الوزير من مقابلة مع القناة التلفزيونية: "يبدو أن الولايات المتحدة غير مستعدة الآن لأي شيء سوى خيار الهدنة الإنسانية دون أي التزامات بفعل أي شيء آخر".