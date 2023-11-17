'صنعاء تبحث عن صيد بحري إسرائيلي ثمين في البحر الأحمر وباب المندب'

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ولم تكتف الإدارة الأمريكية بمد الكيان بالأسلحة والذخائر المحرمة الدولية وتقديم الاستشارة العسكرية والامنية واللوجستية، بل إدارة المعركة ميدانيا وسياسيا، ولا تزال تشارك في المجلس الأمني الاسرائيلي المصغر..

على خط اخر، سخّرت ادارة جو بايدن، كل امكاناتها السياسية والدبلوماسية والدولية لتثبيت الكيان المؤقت، ووصل بها الامر الى توجيه تهديدات بالسر والعلانية، لاي طرف يفكر في ان يكون نصيرا للمقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، المجزّر به بالاسلحة الامريكية.

فاضافة الى التهديدات الموجهة لحزب الله، والتمنيات من ايران بعدم الدخول في الحرب، ركزت الادارة الامريكية على الجبهة اليمنية، وتعاملت معها بالترهيب والترغيب.

تقول مصادر يمنية مطلعة، ان الولايات المتحدة ، هددت صنعاء باسقاط الاتفاق 'الوشيك' مع السعودية.

ووضع حركة انصار الله على لائحة الارهاب، وبعودة العدوان السعودي الأمريكي الاماراتي، عبر الايعاز لهما وعملائهما المحليين اليمنيين، وبإعادة المعارك الى الجبهات التي توقفت نتيجة للتوافق على الهدنة التي اقرتها الأمم المتحدة منذ ما يقارب العام والنصف، ومن التهديدات أيضا، انهم سيدخلون في حرب شاملة كأمريكيين مباشرة، كذلك هددوا باستهداف القيادات اليمنية وبينها قائد حركة انصار الله السيد عبد الملك الحوثي، وإعادة اليمن الى ما قبل التاريخ.

في المقابل، قدمت الادارة الامريكية لصنعاء طبقا من الترغيبات، بينها كما تقول المصادر، دفع السعودية الى التوقيع على الاتفاق بشروط صنعاء، وبينها دفع المرتبات. اضافة الى محفزات.

تقول المصادر، ان الرد على التهديدات الامريكية، كان بالاعلان الرسمي عن الانخراط الرسمي اليمني المباشر في الحرب الى جانب الشعب الفلسطيني، باعتبار ان هذا الامر واجب عقائدي واخلاقي،مشيرة الى ان اليمن بالرغم مما يقدم ، فهو يشعر بالتقصير تجاه شعب غزة، ويتطلع نحو 'مستوى اكبر من المشاركة '.

وقالت ان صنعاء تعمل على جملة خيارات لردع الصهاينة والأمريكيين عن مسار العدوان وتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من غزة.

وكشفت المصادر انه من الخيارات الموضوعة، التخطيط للظفر 'باصطياد' قطع بحرية صهيونية في البحر وباب المندب،بهدف قطع الحركة البحرية الإسرائيلية، كاشفة عن ان الحركة البحرية الاسرائيلية لا تتجرأ الان على رفع العلم الاسرائيلي على متن السفن ، لذا تلجأ، الى رفع اعلام دول اخرى. مشيرة الى أن هذا الامر مكشوف لدى صنعاء.

وذكرت المصادر بما أعلنه السيد عبد الملك الحوثي، بشأن استهداف المصالح الاسرائيلية في البحر الاحمر وباب المندب.

مشيرة إلى إسقاط اليمن، الطائرة الامريكية المتطورة من طراز MQ9 قبل نحو اسبوع في المياه الاقليمية وتقدر قميته ب 30 مليون دولار.

وذكرت المصادر اليمنية المطلعة بما قامت به صنعاء رسميا وشعبيا، تجاه دعم الشعب الفلسطيني في غزة ووقف العدوان الاسرائيلي.

بينها التظاهرات الضخمة، حملات تبرع، تسيير جسر طبي، إقرار قانون بتجريم التطبيع وحظر البضائع الامريكية والإسرائيلية من الدخول إلى البلاد ومحاربتها ومقاطعتها وشطب بعض الوكالات التجارية المسجلة في اليمن.

وحتمت المصادر اليمنية المطلعة، أن استهداف الكيان الصهيوني بالصواريخ والطائرات المسلحة مستمر، ما دام العدوان على غزة مستمرا، وأن جملة عمليات وخيارات أخرى، سواء في البحر أو غيره، سيتم تنفيذها، مبدية تفهما لمحاولة الولايات المتحدة الامريكية صد هذه الصواريخ، لكن الامر الذي ابدت لها الاسف الشديد، هو أن تقدم بعض الدول العربية نفسها علنا درعا للصهاينة وتعمل على اعتراض هذه الصواريخ والمسيّرات.

واستدركت المصادر بانه لا يستغرب من السعودية والامارات هذا الفعل، ففي الوقت الذي ترتكب المجازر بحق اطفال فلسطين ونسائها ورجالها، تقام في بلاد الحرمين الشرفين 'حفلات المجون والعربدة والفسق والفجور'.

د.حكم امهز.. باحث في الشؤون الاقليمية والدولية