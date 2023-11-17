مسجد الأقصى شبه فارغ والاحتلال يعتدي على المرابطين

العالم- فلسطين

وحسب "المركز الفلسطيني للاعلام" تمكن نحو 4 آلاف مصل فقط من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، بسبب القيود التي تفرضها قوات الاحتلال على دخول المصلين إلى المسجد، بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس.

وبحسب مسؤول في الأوقاف الإسلامية، فمنذ بداية العدوان على قطاع غزة وقوات الاحتلال “تفرض قيود لا تسمح بموجبها إلا لكبار السن بدخول المسجد الأقصى، ولكن القيود في أيام الجمعة تكون أشد”.

ونصبت قوات الاحتلال حواجز على مداخل البلدة القديمة وانتشرت في أزقتها، وأنشأت حواجز أخرى عند الأبواب الخارجية للمسجد الأقصى، بهدف منع توافد عشرات آلاف المصلين لأداء الصلاة.

ورغم قيود الاحتلال واعتداءاته، تمكن العديد من المرابطين من اختراق أحد الحواجز الإسرائيلية عند باب الأسباط والدخول إلى المسجد الأقصى.

وأدى المئات من الفلسطينيين صلاة الجمعة في الشوارع القريبة من البلدة القديمة، بعد منعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.