بالفيديو: محرقة غزة في يومها الـ43.. شهادات توجع القلب

العالم - فلسطين

هنا في بيت لاهيا شمال القطاع، قصف الاحتلال النازحين في مدرسة تل الزعتر مرتكبا مجزرة راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.

وذلك بعد ساعات قليلة من مجزرة اخرى ارتكبت في مدينة حمد السكنية بخانيونس جنوبي غزة.

وبالتزامن مع قصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها، يكثف الاحتلال عدوانه على المستشفيات، حيث استهدف المستشفى الاندونيسي بأحزمة نارية مكثفة. كما تعرض مستشفى الوفاء للمسنين للقصف، ما ادى الى سقوط شهداء وجرحى.



أما مجمع الشفاء الطبي فهو في حالة تدهور مستمرة، لا توجد فيه كسرة خبز نتيجة الحصار المطبق والتهديدات المستمرة، ليعاني الجرحى والمرضى والنازحين من الجوع والالم.



مأساة يزيد من فداحتها، أن هؤلاء الاطفال المبتورة اطرافهم بدون تخدير ومن فقدوا ذويهم نتيجة للقصف، محكومون بالنزوح من الجنوب الى البحر بعد أن هجروا قسريا من الشمال الى الجنوب دون ادنى حماية دولية. ليتأكد أن المخطط الصهيوني هو القضاء على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بحجة الانتقام من المقاومة.