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بالفيديو.. طوفان بشري في مدينة مشهد الإيرانية ضد "إسرائيل"

السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

خرج مئات الآلاف من الإيرانيين في مدينة مشهد (شمالي شرق البلاد) الى الشوارع دعما لفلسطين وتنديدا بالمجازر التي يرتكبها كيان الإحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

العالم - إيران

كما عم أرجاء إيران غضب جماهيري لنصرة فلسطين وشعبها الذي يتعرض لأبشع جرائم الحرب من قبل الصهاينة وخاصة قتل الاطفال الأبريا.

وجاءت المسيرات للتعبير عن غضب الايرانيين من الجرائم التي يقوم بها العدو الاسرائيلي، ومن خلالها ترسل رسائل تحذير للكيان الصهيوني من استمرار ما يقوم به من مجازر في فلسطين.

وشهدت طهران العاصمة هذه المسيرة الجماهيرية التي رفع المتظاهرون خلالها يافطات داعمة للشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة، تدين العدوان الهمجي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وتندد بالابادة الجماعية التي تتعرض لها غزة والقتل الممنهج للفلسطينيين.

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