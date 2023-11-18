بالفيديو.. طوفان بشري في مدينة مشهد الإيرانية ضد "إسرائيل"

العالم - إيران

كما عم أرجاء إيران غضب جماهيري لنصرة فلسطين وشعبها الذي يتعرض لأبشع جرائم الحرب من قبل الصهاينة وخاصة قتل الاطفال الأبريا.

وجاءت المسيرات للتعبير عن غضب الايرانيين من الجرائم التي يقوم بها العدو الاسرائيلي، ومن خلالها ترسل رسائل تحذير للكيان الصهيوني من استمرار ما يقوم به من مجازر في فلسطين.



وشهدت طهران العاصمة هذه المسيرة الجماهيرية التي رفع المتظاهرون خلالها يافطات داعمة للشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة، تدين العدوان الهمجي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وتندد بالابادة الجماعية التي تتعرض لها غزة والقتل الممنهج للفلسطينيين.

