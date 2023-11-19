إعتقالات وإصابات خلال اعتداءات الإحتلال على بلدة طمون

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر طبية أن شابين أصيبا بالرصاص الحي، أحدهما أصيب في الفخذ والآخر في الظهر ووصفت إصابته بالخطيرة، كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة مواطنين خلال اقتحامها البلدة.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عبد الله هزاع بني عودة، وأحمد أمجد بشارات، ووسيم سليمان بني عودة، وعاطف زايد بني عودة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة ودفعت بتعزيزات عسكرية نحوها، وسط تحليق طائرات الاستطلاع المسيرة في سمائها.

ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.