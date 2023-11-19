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الإحتلال يقتحم مدينة جنين ويغلق مداخلها الرئيسة + فيديو

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

انتشرت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي،برفقة قناصتها على أسطح عدد من المنازل والبنايات في مدينة جنين واقتحمتها بجرافة عسكرية.

العالم - الإحتلال

وذكر شهود عيان أن مواجهات عنيفة دارت بين المواطنين والقوات الإسرائيلية في عدد من احياء المدينة.

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية أحياء واد عز الدين، والبيادر، والهدف، وحي الزهراء، وشارع حيفا، وشارع جنين - نابلس حيث نصبت حاجزا عسكريا.

وقال مدونون ونشطاء فلسطينيون إن المقاومين استهدفوا جرافة عسكرية من نوع D9 بعبوة ناسفة في مدينة جنين.

وذكروا أن القوات الإسرائيلية اعترضت طريق مركبة إسعاف خلال اقتحام مدينة جنين.

كما نشر النشطاء مقاطع فيديو وثقت عملية الاقتحام بالإضافة إلى جرافة تدمر الطرقات.

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