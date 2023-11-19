اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال بعد اقتحامها مخيم جنين

العالم - خاص العالم

واوضحت مراسلتنا ان ما يميز هذا الاقتحام ان الدوريات لم تقتحم المخيم او المدينة لفترة واحدة بل على فترات متباعدة.

واضافت ان الضابط المسؤول عن مدينة ومخيم جنين موجود الان في المخيم ويطالب اهالي المخيم بالخروج منه وذلك حتى يكملون ما يقومون به من تصفية للمقاومين ويطالب المقاومين بتسليم انفسهم.

واشارات ان الاشتباكات لاتزال مستمرة وهناك انباء اولية عن ارتقاء شهيد ووقوع اصابات عديدة، مضيفة ان الاشتباكات اندلعت بالقرب من منطقة السينما القريبة من مخيم جنين وهي منطقة تقع وسط جنين وتشهد دائما اشتباكات عنيفة.

وبينت ان الفلسطينيين من كل قرى وبلدات المحافظة ينطلقوا الى هذه المنطقة ويشتبكوا مع قوات الاحتلال وهذا كله في اطار المشاركة في عملية المقاومة ومساعدة المقاومين في تشتيت اعداد جنود الاحتلال الموجودة في المخيم.

المزيد بالفيديو المرفق..