ارتفاع عدد الأسری الشهداء في سجون الاحتلال الاسرائيلي

العالم - مراسلون

وكشف مراسل قناة العالم في رام الله عن استشهاد الأسير ثائر سميح أبو عصب (38 عاما) في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ليرتفع عدد المعتقلين الذي ارتقوا داخل السجون منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 7 شهداء.

وأفاد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس باستشهاد المعتقل ثائر سميح أبو عصب من محافظة قلقيلية، في سجن "النقب" الصحراوي، علما أنه معتقل منذ 27 أيار/مايو عام 2005، ومحكوم بالسجن لمدة 25 عاما.

وأكدت الهيئة في بيان صدر عنها أن الاحتلال ينفذ عمليات اغتيال ممنهجة بحق المعتقلين وعن سبق إصرار.

وحمّلت الهيئة، القوى الدولية الداعمة للاحتلال في ظل استمرار الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة والعدوان المستمر على الفلسطينيين في أماكن تواجده كافة، وعلى المعتقلين في سجونه، المسؤولية عن استمرار هذه الجرائم.

ومنذ بدء العدوان الشامل على غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يتعرض المعتقلون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لتعذيب جسدي ولفظي وحرمان من مقومات الحياة، وفقا لشهادات لمعتقلين أفرج عنهم، وبيانات صادرة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.