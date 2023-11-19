شاهد... رد فعل الاعلام العبري على دك حزب الله لمواقع الاحتلال

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كرة اللهب بدأت تتدحرج عند الحدود اللبنانية الفلسطينية مع استهداف المقاومة الاسلامية في لبنان مواقع للجيش الاسرائيلي ردا على اعتداءاته على الاراضي اللبنانية الامر الذي بات يشكل مصدر قلق جدي للاحتلال عبرت عنها صحافته من خلال حديثها عما يمتلكه حزب الله من عشرات الآلاف من الصواريخ والقذائف الصاروخية والطائرات المسيّرة الدقيقة والفتاكة، والتي تشكّل خطراً على "إسرائيل".

وعلى الارض اعلنت مصادر لبنانية اطلاق ستة صواريخ من لبنان تجاه مغتصبة شلومي شمال الاراضي الفلسطينية المحتلة في حين ذكرت المصادر نفسها بان جيش الاحتلال قصف اطراف بلدتي مارون الراس وعيترون و الأحراج الجنوبية لبلدة الناقورة بقذائف المدفعية.

وأمس نفّذ حزب الله سلسلة عمليات استهدفت مواقع الجيش الإسرائيلي عند الحدود، إثر تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.كما نشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله مقطع فيديو يظهر استهداف تموضعٍ لجنود الاحتلال الإسرائيلي، قبل يومين، في مستوطنة 'المنارة'، عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية.

سبعة عمليات ضد الاحتلال الاسرائيلي نفذتها المقاومة الاسلامية في لبنان يوم امس السبت. ففي القطاع الغربي استهدف حزب الله مقرّ القيادة العسكرية ‏المستحدث لـجيش الاحتلال، في وادي سعسع ‏بالنيران الصاروخية، محققا إصابات مؤكدة.

كما استهدف حزب الله تجمّعين تابعين لجنود الاحتلال الإسرائيلي، في كل من خلة وردة ‏وحرج ، بالأسلحة المناسبة، حيث حققوا إصابات مباشرة.

كذلك هاجم موقعي الراهب، بالأسلحة المناسبة، وحدب البستان، بالصواريخ الموجهة، محققاً إصابات مباشرة أيضاً.

أما في القطاع الشرقي، استهدف حزب الله موقع بياض بليدا، بالأسلحة المناسبة، وثكنة راميم، بالصواريخ والقذائف المدفعية، موقعا إصابات مباشرة.

هذا وأسقطت المقاومة طائرةً مسيّرةً إسرائيليةً، من نوع هيرميز اربعمائة وخمسين، وهي طائرة مسيّرة قتالية ‏متعددة المهام، بواسطة صاروخ أرض - جو، بعد أن خرقت الأجواء اللبنانية.