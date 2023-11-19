هكذا يعبر لاعب كرة سلة أمريكي عن تضامنه مع أهالي غزة + فيديو

العالم - الأميركيتان

تصدر لاعب كرة السلّة الأمريكي الشهير "كايري ايرفنغ" مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والمواقع الإخبارية، بسبب إصراره المستمر على دعم القضية الفلسطينية وسكان غزة على طريقته الخاصة.

ومن المعروف أن فريق دالاس مافريكس الذي يلعب معه كايري يعد من أول الفرق الدوري التي أصدرت بيان دعم للكيان الصهيوني، وأشاد الجمهور بشكل واسع بتصرف اللاعب الأمريكي، معتبرين أنه تحدى بشكل واضح فريقه ولم يبالي بأي خسائر أو نتائج.

ومنذ بداية الأحداث حرص اللاعب الشهير على دعم سكان غزة عبر حساباته المختلفة في السوشال ميديا، حيث ينشر بشكل مستمر بيانات تضامن مع معاناة أهل غزة.

وكايري لاعب كرة سلة أمريكي محترف في فريق دالاس مافيريكس التابع لاتحاد كرة السلة الوطني (NBA)، تمكن هذا العام من الحصول على لقب الصاعد بعد اختياره من قبل كليفلاند كافالييرز.