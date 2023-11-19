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المنتخب الإيراني لكرة الصالات للصم يفوز ببطولة العالم + فيديو

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

فاز المنتخب الوطني الإيراني لكرة الصالات للصم ببطولة العالم بفوزه على السويد.

العالم - إيران

وواجه المنتخب الإيراني لكرة الصالات المنتخب السويدي في نهائي بطولة العالم الخامسة في ساوباولو بالبرازيل، وبعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي، فاز 3-0 بركلات الترجيح.

وشكل مهدي كرم علي، وعلي أكبر أحمدوند، وإسماعيل دجه، وعلي رضا مختارآبادي، ومصطفى حيدري، تشكيلة المنتخب الإيراني في هذا اللقاء.

وسجل أهداف المنتخب الإيراني علي رضا مختارآبادي في الوقت القانوني وإسماعيل دجه وعلي أكبر أحمدوند وعلي رضا مختارآبادي ركلات الترجيح، أمام المنتخب السويدي.

وفي مباراة الترتيب، فاز المنتخب الياباني على المنتخب التايلاندي بنتيجة 3-2 واحتل المركز الثالث.

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