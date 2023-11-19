ضباط بجيش الإحتلال: هذا السلوك يعرضنا للخطر في غزة

العالم- فلسطين

ومن بين التقارير التي أثارت قلق الضباط، قال قائد دبابة في جيش الإحتلال إنه شاهد جنودا يلعبون كرة القدم، وآخرين يسبحون في مياه شواطئ غزة، أو يرسمون على جدران منازل الفلسطينيين. وبحسب الصحيفة، فمن بين تلك السلوكيات أيضا تم تسجيل بعض التعليقات للجنود على شبكات التواصل الاجتماعي.

ووصف أحد المحاربين القدامى في قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، إحدى الحالات التي شهد فيها وصول خزانات الوقود إلى عمق غزة، قائلا: "تم تلقي رسالة حول اشتراك المركبات الثقيلة (ناقلات الجنود المدرعة والدبابات والجرافات) في مسابقة لمعرفة من سيصل إلى وجهته أولا. لا يوجد انضباط".

وأضاف: "في إحدى المرات انتهى الأمر باصطدام بين مركبتين ثقيلتين مما أدى إلى وقوع أضرار، وكاد أن يؤدي إلى سقوط ضحايا من الجنود. هذا يشير إلى مشاكل انضباطية عميقة في المنطقة ويجب معالجتها بسرعة".

ورد متحدث باسم جيش الإحتلال على التقارير، قائلا إن "سلوك الجنود وكلماتهم الواردة في السجلات لا تتماشى مع أوامر وقيم الجيش الإسرائيلي المتوقعة من الجنود عند أداء واجباتهم. يتم التعامل مع كل حالة على حدة".

وعلق مسؤول عسكري آخر على زراعة شجرة من قبل ضابط في الجيش الإسرائيلي، قائلا: "تم استدعاء الضابط إلى جلسة استماع من قبل قائده بعد سلوكه الذي لا يتماشى مع أوامر وقيم الجيش الإسرائيلي، وقد تم إيقاف الضابط".

وأضاف أن هناك حالات مماثلة قيد الفحص والتحقيق والمعالجة.