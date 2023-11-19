فيديو خاص: نجاة سائق وابنه من قصف اسرائيلي في كفركلا

العالم - لبنان

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية في جنوب لبنان: منذ فجر اليوم لم يتوقف القصف، وقبل قليل كان هناك استهداف لأطراف بلدة الخيام من الجهة الشرقية وذلك في منطقة المسلخ والشليات واطراف بلدات كفركلا و تل نحاس وبرج الملوك وصولا الى مستديرة دير ميناس التي تفصل جنوب النهر عن شمال النهر.

واضاف مراسلنا: قبل قليل تعرضت سيارة اثناء مرورها على الطريق العام في بلدة كفركلا لقصف اسرائيلي مباشر، الا ان السائق وابنه كانا خارجها اثناء القصف، فيما تمكنت فرق الصليب الاحمر والدفاع المدني من اخراجهم من بيت حوصروا فيه في بلدة كفركلا.

وتابع: كما تجددت عمليات المقاومة، وكان هناك استهداف لمواقع العدو مقابل الضهيرة وموقع الجرداخة واياض وموقع حنيتا مقابل عيتا الشعب، اضافة الى المواقع التي استهدفت صباح اليوم.

واوضح مراسل قناة العالم: وكانت هناك اصابات مباشرة ومؤكدة خاصة في موقع حدب البستان المستحدث داخل الاراضي المحتلة، وكانت هناك تحشدات للاحتلال واستهدفتها المقاومة وكانت الاصابات مباشرة.

واشار الى ان رداءة الطقس لم تؤد الى توقف وتيرة العنف المتصاعد، وهناك اصوات انفجارات قريبة تطال بلدات مركبا وكفركلا والعديسة وبليدا وحولا، وبالاضافة الى عيتا الشعب وراميا وقوزح الواقعة بين شيحين والجبين ووادي زبقين الذي يستهدفه الاحتلال منذ امس بالطائرات الحربية.

وقال مراسلنا: فجر اليوم كانت هناك غارات نفذتها طائرات آباتشي على احياء داخل بلدة عيترون، ما تسبب بإصابة منزلين خاليين من السكان بشكل مباشر.