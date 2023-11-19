منتخب إيران لكرة الطائرة جلوس يعلن دعمه لشعب غزة + صور

العالم - إيران

وفاز فريق كرة الطائرة جلوس الإيراني لنادي مس شهر بابك الذي مثل إيران في هذه البطولة، في المباراة النهائية على الفريق المضيف مصر بفوزه بثلاث أشواط مقابل لا شيء، كما فاز كل من مصر وألمانيا بمركزي الوصافة والثالث على التوالي.

وأعلن ممثلو إيران بعد حصولهم على كأس البطولة،الليلة الماضية، دعمهم للشعب الفلسطيني.

وفي نهاية هذه المنافسات تم اختيار ميثم عليبور و داود عليبوريان كأفضل لاعبين في هذه المنافسات.

وشارك في هذه البطولة التي استضافتها مصر وأقيمت في القاهرة، 13 فريقا تنافست في الفترة 11 لغایة 18 نوفمبر الجاري.