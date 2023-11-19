العميد عابد الثور: إحتجاز القوات اليمنية للسفينة الإسرائيلية مرتبط بجرائم الإحتلال بغزة

العالم – خاص بالعالم

وأشار العميد عابد الثور إلى أن استيلاء القوات اليمنية على السفينة الاسرائيلية واقتيادها للساحل اليمني دلالة كبيرة على ان القوات اليمنية تراقب البحر الاحمر وباب المندب وكل منطقة البحر الاحمر مؤكدا أن البحر الاحمر بأكمله تحت سيطرة أسلحة القوات اليمنية وتحت رقابتها.



وأوضح العميد عابد الثور أن البيان العسكري للقوات اليمنية ربط العمل العسكري للقوات اليمنية باستمرار العدوان الاسرائيلي في غزة مشددا بعدم توقف عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحر الاحمر حتى ولو كان في عقر الكيان الاسرائيلي او في تحركاته البحرية او الجوية وبالتالي هذه العملية مربوطة بجرائم العدو الصهيوني في قطاع غزة.

وفي وقت سابق نجحت القوات البحرية اليمنية في احتجاز سفينة إسرائيلية في أعماق البحر الأحمر".

وقالت المصادر إنّه جرى احتجاز 52 شخصاً كانوا على متن السفينة الإسرائيلية، وأنّ طاقم السفينة ومن كانوا عليها هم حالياً قيد التحقيق معهم، والتثبّت من جنسياتهم من قبل الأجهزة اليمنية المعنية.

واكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ان القوات البحرية التابعة الحكومة صنعاء نفذت عملية عسكرية في البحر الأحمر كان من نتائجها احتجاز سفينة إسرائيلية.

وأضاف العميد سريع في بيان انه تنفيذا لتوجيهات قائد حركة انصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي نفذت قواتنا البحرية عملية عسكرية في البحر الأحمر كان من نتائجها الاستيلاء على سفينة إسرائيلية.

واوضح العميد سريع ان : قواتنا البحرية اقتادت السفينة الإسرائيلية إلى الساحلِ اليمني، لافتا الى اننا نتعامل مع طاقم السفينة الإسرائيلية وفقا لتعاليم ديننا الإسلامي.

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