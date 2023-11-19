البخيتي: اليمنيون لا زال لديهم خيارات كثيرة ما لم يتوقف العدوان على غزة.

العالم – خاص بالعالم

وأشار البخيتي إلى ان هنالك دلالة على نجاح العملية اليمنية من الناحية العسكرية و الاستخبارية بعد ان اعترف الكيان الصهيوني بان تلك السفينة عائدة لرجل اعمال اسرائيلي، فالنجاح العسكري كان بسبب وجود سفن حربية كثيره سواء امريكية او بريطانية او فرنسية او سعودية او اماراتية، وهي متواجدة بشكل كبير بالقرب من المياه الاقليمية اليمنية، ومع ذلك نجحت هذه العملية عسكريا.

وحول تمكن القوات اليمنية من السيطرة على السفينة الاسرائيلية، نوه البخيتي الى ان اليمن قد تطور في قدراته العسكرية خاصة البحرية، سواء فيما يتعلق بالزوارق الحربية السريعة او في مجال الصواريخ المضادة للسفن.

ولفت البخيتي إلى أن اليمن يمتلك صواريخ بحرية يمكن اطلاقها من اي مكان في اليمن، وتصل الى هدفها وهي بعيدة المدى، وهنالك مفاجآت في هذا الجانب، وادرك دول تحالف العدوان من فترات طويلة ان يدها لم تعد مطلقة في المنطقة وحصلت هنالك مواجهات فاستشعروا مدى تطور قدرات اليمن العسكرية، لذلك فان نجاح القوات العسكرية اليمنية في تنفيذ هذه العملية هو دليل على النجاح العسكري الكبير.

وأضاف البخيتي إن القوات اليمنية قد نفذت عملية الاستيلاء على السفينة الإسرائيلية انتصارا لمظلومية غزة، ودفاعا عن الشعب الفلسطيني وأن اليمنيين ما زالت لديهم خيارات كثيرة ما لم يتوقف العدوان على قطاع غزة.

وفي وقت سابق نجحت القوات البحرية اليمنية في احتجاز سفينة إسرائيلية في أعماق البحر الأحمر"، وقالت المصادر إنّه جرى احتجاز 52 شخصاً كانوا على متن السفينة الإسرائيلية، وأنّ طاقم السفينة ومن كانوا عليها هم حالياً قيد التحقيق معهم، والتثبّت من جنسياتهم من قبل الأجهزة اليمنية المعنية.

واكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ان القوات البحرية التابعة الحكومة صنعاء نفذت عملية عسكرية في البحر الأحمر كان من نتائجها احتجاز سفينة إسرائيلية.

وأضاف العميد سريع في بيان انه تنفيذا لتوجيهات قائد حركة انصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي نفذت قواتنا البحرية عملية عسكرية في البحر الأحمر كان من نتائجها الاستيلاء على سفينة إسرائيلية.

الى ذلك، أعلن الكيان الإسرائيلي أن القوات اليمنية التابعة لحكومة صنعاء أوقفت السفينة 'غالاكسي ليدر' التابعة لشركة يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي رامي أنغر.



وندد جيش الاحتلال وكذلك مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعملية الاستيلاء على السفينة، وقال إن لهذه العملية انعكاسات كبيرة على التجارة العالمية، مضيفا أن عشرات البحارة من دول مختلفة كانوا على متن السفينة. هذا بينما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين أميركيين قولهم إن القوات اليمنية استولت على سفينة غالاكسي ليدر عبر إنزال من طائرة مروحية.

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