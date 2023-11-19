ضربة كبيرة.. أول تعليق لنتنياهو على احتجاز صنعاء سفينة اسرائيلية

العالم- فلسطين المحتلة

ونقلت القناة العبرية الثانية عشر عن مسؤول في كيان الاحتلال قوله ان السفينة تدعى "غالاكسي ليدر" وهي مملوكة لشركة إسرائيلية وتقل على متنها 22 بحارا.

وفي اول تعليق له اكد رئيس وزراء الإحتلال، بنيامين نتنياهو، تعرض حكومته لضربة كبيرة من حكومة صنعاء.

وأكد نتنياهو في بيان لمكتبه تعرض سفينة شحن إسرائيلية للاحتجاز في البحر الأحمر، مشيرا إلى تصاعد المخاوف لدى كيانه منذ تداعيات العملية على امن الممرات الملاحية في إشارة واضحة لباب المندب.

وجاء بيان نتنياهو عقب تأكيد وسائل اعلام عبرية تعرض سفينة شحن إسرائيلية للمصادرة من قبل البحرية اليمنية.

وكانت صنعاء أعلنت على لسان متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في وقت سابق اليوم توسيع قائمة استهداف السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئها في البحر الأحمر، داعيا كافة الدول لسحب عمالها من تلك السفن.

ويتوقع صدور بيان للعميد سريع في وقت لاحق اليوم يوضح فيه تفاصيل حول السفينة.

ومصادرة السفينة تشكل تطورا لافت في سياق التصعيد عبر جبهات اليمن والتي بدأت بهجمات جوية خلال الايام الأولى من اعلان صنعاء دخولها على خط طوفان الأقصى رسميا.