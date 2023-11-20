مراسلة قناة العالم شاهدة عيان علی مقتل والدة زوجها

العالم - مراسلون

و في سابقة غريبة، استضاف مراسل قناة العالم أحمد السمهود، شاهدة عيان للقصف الاسرائيلي وهي مراسلة قناة العالم اسراء البحيصي، لتكشف عن قصف بيتهم الواقع في منطقة اعلنها الاحتلال آمنة.

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وأوضحت مراسلة العالم ان زوجها طلب منها ان تستبدل كرسيها مع والدته التي كان قد اشتاق لها، فبعد ما استبدلت الكرسي واذا بقصف يستهدف البيت فقتل والدة زوجها مكانها.

وأكدت مراسلة العالم ان البيت كان يأوي 60 شخصاً أصبحوا تحت الركام ولم تصل قوات الدفاع المدني لانقاذهم.

واستنكرت مراسلة العالم استهداف الاحتلال الاسرائيلي المناطق الامنة، مؤكدة ان البيت المستهدف كان يقع بعيداً عن أي مؤسسة او مسجد ولاتوجد ذريعة لاستهدافه.

وانهارت مراسلة العالم بعدما اوضحت انها عاشت اللحظات التي طالما روتها في تقاريرها عن قصف مدن غزة.

ووجه نجل مراسلة العالم كريم، رسالة عبر قناة العالم متسائلاً:"ماذا فعلت جدتي كي يقتلوها؟ الله ينتقم من اسرائيل".

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