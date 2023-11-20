العالم – خاص بالعالم

ولفت طه إلى إن كان ذلك يدل ويبرهن على شيء فانما يدلل على ان قدرات المقاومة ما زالت قائمة وحاضرة في الميدان وهي تمتلك اوراقا كثيرة تستطيع من خلالها ايلام العدو الصهيوني.



وأشار طه الى ان ما شاهدناه في الفيديوهات التي بثتها كتائب الشهيد عز الدين القسام في الامس في مواجهة جنود الاحتلال في الميدان وتدمير آلياته هي اكبر دليل على ان المقاومة وارادتها وعزيمتها ما زالت حاضرة في الميدان واستطاعت ان تربك الحالة ليس فقط الحالة السياسية الصهيونية بل ايضا أربكت الحالة العسكرية الصهيونية والمؤسسه العسكرية الصهيونية.

وأوضح طه أن التجاذبات والتباينات الداخليه في مجلس الحرب ما بين أقطابه هي اكبر دليل حقيقة على ان هنالك من يريد الهدنة وان هنالك من يريد الاستمرار في التصعيد، وبالتالي فان حاله التخبط والارتباك التي يعيشها الكيان الصهيوني بعد 45 يوم من العدوان وما يزيد عن 3 اسابيع باطلاقه للعملية البرية.

وأكد طه أن المقاومة لا زالت المقاومة ترسل رسائل متعددة اولها الى الداخل الصهيوني بكل عناوينه السياسية والعسكرية والامنية بان استمرار المعركة ليست لصالح الكيان الصهيوني وهذا العدوان سيبوء بالفشل.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...