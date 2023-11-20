الهيئة العامة للزكاة في اليمن تتبرع بمليوني دولار لشعب غزة والمقاومة

العالم – خاص بالعالم

وقال الشيخ شمسان ابو نشطان رئيس الهيئة العامة للزكاة:" نحن في الهيئة العامة للزكاة نقدم حملة الدعم والتبرع لاهلنا واخواننا في غزة ولاطفال غزة ونساء غزة ودعم ابناء غزة والشعب الفلسطيني الابي بمليار و390 مليون ريال يمني كاقل واجب علينا نقدمه امام الله عز وجل والمسؤوليه اليوم كبيرة".

وقال أ. معاذ ابو شماله ممثل حركة المقاومة الإسلامية حماس في صنعاء:" نوجه التحيه للسيد عبد الملك الحوثي ولليمن قيادة وشعبا وحكومة وشعبا على المواقف المميزة في دعم فلسطين وقضيتها واهلها".

الفعالية تضمنت كلمات عبرت عن ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ونصرة مظلوميته وتقديم كافة أساليب الدعم والتحشيد في مختلف المجالات المادية والعسكرية والمعنوية لاعتبارات دينية وقومية وتلبية للواجب الإنساني والجهاد في سبيل الله، كما شددت على الضغط باتجاه ايقاف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية ا لى القطاع.

وقال العلامة شمس الدين شرف الدين مفتي الديار اليمنية :" الواجب يحتم علينا ان نتحرك في المظاهرات والفعاليات والمناسبات وفي الدعاء بمد اخواننا في فلسطين بالرجال بالسلاح بالمال بكل ما اوتينا من قوة بتفعيل سلاح المقاطعة".

وأكد أ. محمد مفتاح رئيس اللجنة الوطنية العليا لنصرة الأقصى:"علينا جميعا ان نسعى بكل جهدنا وامكانياتنا التوضيحية والبيانية وقدراتنا المادية والمعنوية لايقاف هذه الجرائم ولنصرة الشعب الفلسطيني بكل ما هو متاح وممكن".

ويرى مراقبون ان الدعم المالي لايقل أهمية عن الدعم العسكري في هذه المرحلة الاستثنائية التي تعيشها غزة ومجاهدو المقاومة الفلسطينية خلال مواجهات الكيان الإسرائيلي. مؤكدين ان كل من يملك القوة والقدرة على إيقاف المجازر في غزة ولايستخدمها فهو شريك في القتل.

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