حاخام يهودي يؤكد للعالم قرب إنتهاء "إسرائيل" لهذا السبب.. +فيديو

العالم - ضيف وحوار

استضافت قناة العالم الإخبارية الحاخام حنان إيبيك خلال برنامج "ضيف وحوار" في بريطانيا للحديث حول رأي الجالية اليهودية بالقضية الفلسطينية وما تتعرض له غزة من مجازرَ على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي حالياً.

مايجري في غزة إبادة جماعية

وأكد أيبيك أن مايجري في غزة هو حقا إبادة جماعية، تشبه إلى حد كبير ما حدث قبل 80 عاما بالنسبة للشعب اليهودي موضحا أن هذا بالضبط ما يفعله الصهاينة الآن بشعب غزة، إنه أمر مجنون خاصة مع العلم بأنهم يفعلون ذلك باسمنا، باسم الشعب اليهودي والأسوأ من ذلك، باسم التوراة وباسم الله.

وتابع: هذا حقا تدنيس لاسم الله بما يقومون به باسم الله زورا لأن ليس لديهم الحق في التحدث ليس باسم الله ولا باسم التوراة، ولا باسم الشعب اليهودي. إنهم أشخاص علمانيون غير مؤمنين، لا يؤمنون بالله ولا بالتوراة، إنه أمر مجنون ما يحدث، وبالطبع يجب أن يتم التوقف عنه فورا.

يجب إحالة قادة الكيان إلى المحكمة الدولية

وقال أن قادة الكيان المحتل يجب أن يحالوا إلى المحكمة المحكمة الدولية. ومع ذلك، يجب أن أقول الحقيقة وهي أنه في كل مرة يتعين علينا العودة إلى جذور المشكلة، وجذور المشكلة تكمن في الاحتلال.

الحرب على أهل غزة لم تبدأ في السابع من أكتوبر

وأوضح أيبيك أن حرب كيان الاحتلال لم تبدأ في السابع من أكتوبر، بل بدأت قبل 75 عاما، يستطيع الجميع فهم القمع والقتل لشعب بأكمله، والسيطرة على جميع أفراد غزة وسرقة كهربائهم، وسرقة مياههم، ونزع الأرض من الشعب الفلسطيني، وطردهم من منازلهم وأراضيهم بقتل العديد من الأبرياء. بالطبع، يؤدي ذلك إلى سفك الدماء مؤكدا على ضرورة النظر إلى جذور المشكلة وإصلاحها؛ وأن الحل الوحيد، هو إعادة كامل الأرض إلى الشعب الفلسطيني من النهر إلى البحر. وهذا لا يعني حقا طرد اليهود من الأرض، لا، يمكننا الاستمرار في العيش هناك ولكن تحت حكومة فلسطينية كما نعيش في جميع الدول الإسلامية الأخرى اليوم، إيران هي مثال جيد لهذا التعايش.

وأشار إلى زيارة زملائه إيران مرارا حيث ووجدوا مجتمعا يهوديا جميلا، هناك مستشفيات يهودية أسستها وحتى هناك نائب يهودي، واليهود يعيشون حياة جميلة في إيران، وهذا نفس الشيء الذي نواجهه تقريبا في كل مكان، مثل العراق والجزائر وتونس، يعيش جميع اليهود بسلام، لذا يمكننا الاستمرار في العيش بسلام في فلسطين.

وأوضح أيبيك أن كل من حماس وفتح أعلنتا أن ليس لديهما مشكلة مع اليهود كيهود، كمواطنين مخلصين، بل مشكلتهم مع مشكلة مع الاحتلال. لذا يجب أن تنتهي "إسرائيل".

"إسرائيل" تمرد على القادر على كل شيء

وبين الحاخام أيبيك أن "دولة إسرائيل" هي تمرد على القادر على كل شيء، لأن اليهود في المنفى بمرسوم إلهي. أعلم أن الصهاينة رفعوا العلم كثيرا لتبرير أنفسهم: "الأرض الموعودة، الأرض الموعودة". ومع ذلك، ما يتجاهلونه باستمرار هو ما قاله الله في التوراة كثيرا. من الكتاب المقدس أن الأرض وعدت لليهود فقط تحت شروط معينة. إذا كنتم تحتفظون بأخلاق عالية في الحياة. إذا كنتم تحتفظون بمستوى عال. وإلا، سيتم نفى اليهود. عندما تلقي نظرة في كتب الأنبياء، سترى أن الله يحذر الشعب اليهودي بأن يتوب وإلا، سيتم نفيه. في نهاية أحد كتب اليهود نرى أننا تم نفينا بواسطة الله. هذا ما يتجاهله الصهاينة. الله نفسه الذي وعدنا بالأرض ، هو نفسه الذي أخذها منا، ووضعنا في المنفى. لذا، الخروج من المنفى بالقوة هو تمرد على القادر على كل شيء. إنه كما لو أن لديك طفلا ارتكب شيئا خاطئا، وأخبرته بأنك ستعاقبه بالبقاء في الزاوية لمدة 10 دقائق. لكنه يخرج. هذا تمرد، ولا تهمه أبدا عقوبتك إياه . هذا هو نفس الشيء الذي يحدث، حيث أرسل الله اليهود في المنفى، ولكنهم يخرجون وينظمون أنفسهم لاستعادة بلدهم الخاص. هذا يعني الانتقام من إرادة القادر على كل شيء وهو تمرد على القادر نفسه.

"إسرائيل" ستنتهي قريبا

وأكد الحاخام، من وجهة نظر المعتقدات اليهودية، أن "إٍسرائيل" ستنتهي بنسبة 100٪ موضحا أنهم في انتظار ذلك اليوم، ويصلون صلي من أجله ذلك اليوم أن هذا اليوم سيأتي قريبا جدا.

ومن وجهة النظر السياسية قال الحاخام، إن الصهاينة يرتكبون العديد من جرائم الحرب، إنهم يرتكبون العديد من الجرائم، عندما تحكم على هذه الجرائم باستخدام القانون الدولي للأمم المتحدة، بالطبع يجب أن يفقدوا حقوقهم في هذه الأرض.

سلام العالم يكمن بعدم وجود "إسرائيل"

وأوضح أن كيان الاحتلال يبرر جرائمه بذريعة بناء وحماية الأرض للشعب اليهود، وإلا سيضيع اليهود. يشيرون إلى ما حدث في الحرب العالمية الثانية حيث قتل ستة ملايين يهودي، وبالتالي كان عليهم إنقاذ الشعب اليهودي. ولكن في "إسرائيل"، يعرف كل طفل صغير ما الذي يبدو عليه الجندي والدبابة والأسلحة، وهذا يعني أن "إسرائيل" لم تجلب أي سلام للشعب اليهودي، ناهيك عن الحديث عن الفلسطينيين: إنهم يجلبون فقط سفك الدماء في جميع أنحاء العالم. إذا لم يكن هناك "إسرائيل"، سيكون هناك سلام في الشرق الأوسط بأكمله، وسيكون هناك سلام في العالم، الصهاينة يجلبون فقط سفك الدماء ولا يجلبون أي سلام.

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