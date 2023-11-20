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من هو الرجل الذي وصفه'وئام وهاب' بـ'أجرأ رجل في العالم'!

من هو الرجل الذي وصفه'وئام وهاب' بـ'أجرأ رجل في العالم'!
الإثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، في منشور على حسابه عبر منصة"اكس" عن أجرأ رجل أعمال في العالم حسب رأيه.

العالم- لبنان

وكتب وهّاب، في منشور: "إيلون ماسك أجرأ رجل أعمال في العالم".

وأضاف "تجرأ على مناصرة الحق. بالعادة رجال الأعمال الكبار لا ضمير لهم".

وتابع: "هذا الرجل إستثناء. غيره قد يخاف من الحرب الظالمة ضده".

وكان أندرو بايتس، المتحدث باسم البيت الأبيض أدان إيلون ماسك، بسبب ما اعتبره "معاداة السامية".

وفي السياق نفسه أوقفت مجموعة من الشركات العالمية مثل آبل وديزني حملاتها التسويقية على منصة إكس، بسبب رد لإيلون ماسك على منشور قال صاحبه إن اليهود "يستخدمون ضد البيض الكراهية نفسها التي يطلبون من الناس التوقف عن استخدامها ضدهم".

وكان ردّ ماسك: "لقد قلت الحقيقة".

وفي 28 أكتوبر، بعدما قطعت إسرائيل الاتصالات وشبكة الإنترنت عن قطاع غزة، ردّ إيلون ماسك على منشور للنائبة الأميركية ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، قالت فيها "قطع جميع وسائل الاتصال عن سكان يبلغ عددهم 2.2 مليون أمر غير مقبول، الصحافيون وجهود الإغاثة الإنسانية والأبرياء جميعهم في خطر"، قائلاً: "إن ستارلينك (خدمة الإنترنت الفضائي التي يملكها) على استعداد لتقديم خدمة الاتصالات لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليًا في غزة."

وفي مقابلة أجراها ليكس فريدمان مع إيلون ماسك في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري قال إيلون ماسك في مقابلته "أوصي إسرائيل بأن تتصرف بلطف على قدر المستطاع، وأن تحرص على توفير الكهرباء والطعام والماء والخدمات الطبية في غزة، حتى لا تحصد المزيد من الكارهين لإسرائيل".

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