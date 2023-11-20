شاهد/ 8 وزراء خارجية من دول عربية وإسلامية على متن طائرة واحدة..اين الوجهة؟

العالم- فلسطين

وتضم اللجنة الوزارية كل من، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزيرة الخارجية الاندونيسيي ريتنو مارسودي، ووزير الخارجية النيجيري يوسف مايتاما توجار، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.

ويأتي هذا التحرك باسم جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، لبحث الوقف الفوري لإطلاق النار على قطاع غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق سلامٍ دائم وشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، وتأمين ممرات إغاثية عاجلة لتجنب وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة المحاصر، إضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لمحاسبة "إسرائيل" على ما تقوم به من انتهاكات وجرائم في قطاع غزة.