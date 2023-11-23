حزب الله يطلق 50 قذيفة تجاه مناطق بالجليل ويحقق إصابات مباشرة

العالم – خاص بالعالم

فيما افاد حزب الله في بيان تنفيذ اربعة عشر عملية عسكرية ضد أهداف ومواقع وتجمّعات إسرائيلية.



هذا ونشرَ الإعلامُ الحربي لحزب الله مشاهدَ لاستهدافِ عددٍ من مواقعِ جيشِ الاحتلال الإسرائيلي عندَ الحدود اللبنانيةِ الجنوبية.



واستهدف رجال المقاومة تجمعَ ‏ُمُشاةٍ لجنودِ الاحتلال في مواقع الضهيرة وجل العلام وبركة ‏ريشا وفي محيطِ مستوطنةِ سعسع بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيها إصاباتٍ مباشرة.



كما استهدف حزب الله تموضعات لجنود الاحتلال في محيط موقع المرج ومحيط موقع الراهب، وتل شعر، وحرج رميم محققا اصابات في صفوف العدو.

واستهدف رجال المقاومة ايضا منزلاً يتمركز فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بصاروخين موجّهين.



وذكر حزب الله في بيان أنه استهدف قاعدة عين زيتيم قرب مدينة صفد بثمانية وأربعين صاروخ كاتيوشا، مؤكداً أنه تمت إصابتها إصابة مباشرة.

كما استهدف حزب الله موقع خربة ماعر ومرابضه بالأسلحة الصاروخية فيما استهدف بصاروخ موجه دبابة ميركافا كانت متموضعة بين الأشجار.

‏هذا ونعي حزبُ الله ستة من مجاهديه، استشهد 5 منهم في غارة اسرائيلية جنوبي لبنان بينَهم عباس محمد رعد نجلُ رئيسِ كتلةِ الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني ليرتفع عدد شهداء المقاومة في لبنان إلى خمسة وثمانين شهيدا.



في المقابل نفذ طيران الاحتلال غارات على مواقع لحزب الله جنوب لبنان كما استهدفت مدفعيته أطراف بلدة طير حرفا، وأطراف بلدتي شيحين والجبين، وأطراف قرى القطاع الغربي، وأيضاً أطراف بلدة عيتا الشعب ورامية والقوزح في القطاع الأوسط .

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