آخر فيديوهات صحفية فلسطينية قبل استشهادها + فيديو

العالم - فلسطين

وثقت الصحفية الفلسطينية،" آيات الخضور"، في اللحظات الأخيرة قبل استشهادها بقصف العدوان على قطاع غزة، الإثنين 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وذلك عبر مقطع فيديو قصير وصفته بأنه ربما يكون الفيديو الأخير لها، وهو ما كان بالفعل.

وقالت الصحفية الشهيدة: "يمكن يكون هاد الفيديو الأخير لي. اليوم الاحتلال ألقى قنابل الفسفور على منطقة مشروع بيت لاهيا، وقنابل صوتية مخيفة".

أضافت: "وألقى الاحتلال بمناشير بإخلاء المنطقة. وطبعا كل المنطقة أخلت تقريبا، وكل الناس صارت ينزلوا بالشوارع بشكل كتير مجنون، محدش عارف وين رايح ولا وين جاي، يعني نحن مقسّمين".

وختمت الفيديو القصير وهي تبكي قائلة: "أنا وكم حدا بالبيت، الباقي كله أخلى وراح، مش عارفين وين راحوا طبعاً، الوضع كتير مخيف، المشهد كتير مرعب، اللي بصير كتير صعب، ويا رب يرحمنا".

واستشهدت الصحفية "الخضور" هي وعدد من أفراد أسرتها إثر غارات الاحتلال التي يشهدها قطاع غزة منذ شهر ونصف الشهر، وسط حصار خانق قطع عن الأهالي الماء والكهرباء والوقود وقيّد دخول المساعدات والإمدادات الطبية.

وتفاعل عشرات الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، مع الفيديو الأخير للصحفية الشهيدة، في ظل استمرار آلة القتل الإسرائيلية في تدمير القطاع.