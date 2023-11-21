اليونسيف للعالم: مآس كبيرة لفقدان أطفال غزة أملهم في الحياة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث هاتفي مع قناة العالم الإخبارية لفت سليم عويس إلى أنه: كان علينا أن نحتفل يوم أمس بيوم الطفل العالمي، لكن هذا اليوم يأتي بظروف صعبة جدا للأطفال على المنطقة بشكل عام وخصوصا في قطاع غزة.

وأكد أن: الوضع في غزة صعب جدا، نحن نتكلم عن 5000 طفل قتلوا خلال التصعيد الأخير، و 10,000 طفل من الجرحى.. هذه الأرقام مرعبة.. نتمنى أن يستيقظ المجتمع الدولي ويحمي الأطفال كما وعد.

وقال سليم عويس: الأطفال في قطاع غزة يتعرضون لمآس كبيرة لفقدان أحلامهم وأملهم في الحياة، وهذا أمر مرعب جدا زيادة على الموت والدمار.

وأوضح أن: اليونسف لديها محطة تحلية للمياه في غزة لازالت تعمل، ونعمل على إيصال الوقود إليها وصيانتها لإيصال المياة لقرابة 50,000 طفل وأسرة نازحين في المستشفيات.

وأضاف: إحتياجات الأطفال في قطاع غزة كبيرة وتزداد يوما بعد يوم، لذلك نكمل عملنا بالجانب الآخر وهو المطالبة والتواصل مع جميع الأطراف أولا لوقف إطلاق النار الفوري لأن هذا هو الحاجة الأساسية.

وأشار المتحدث باسم اليونيسف لمنطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا أن: ما قبل هذا التصعيد الأخير كان أكثر من نصف الأطفال في قطاع غزة بحاجة للدعم النفسي.. فيما كل الأطفال الآن يواجهون كابوساً مستمراً.

وخلص إلى القول: بالتأكيد وما بعد هذه الحرب التي سوف تكون نهايتها قريبة إن شاء الله سيكون هناك عمل كبير من جانب دعم الصحة النفسية والدعم الاجتماعي.

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