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عدة استهدافات للمقاومة اللبنانية على جيش الاحتلال + فيديو

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

جنوب لبنان (العالم) 2023.11.21 – قال مراسل قناة العالم إن المقاومة اللبنانية نفذت عدة استهدافات للجيش الإسرائيلي حيث قام جيش الاحتلال بالمقابل بغارات على عدة بلدات، ذلك بعد ليلة طويلة من الاعتداءات والتحليق المكثف للطيران الحربي.

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وفي اتصال مباشر أوضح الزميل حسين عزالدين أن القصف الإسرائيلي على مناطق الحدود اللبنانية لم يتوقف ابتداءاً من الساعة 9:00 صباحا حيث يتصاعد ويخف بين حين وحين.

وأشار إلى أن هناك عدة استهدافات للمقاومة كان أهمها ما حصل اليوم عند الساعة 6:40 حيث قامت المقاومة باستهداف أحد المنازل في مستعمرة المطلي كان يتحصن بداخله جنود.

وأوضح أن المقاومة أجهزت عليهم بوابل من الصواريخ ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

وأضاف أنه و بعدها شن الاحتلال ثلاثة أو أربع غارات استهدفت أطراف بلدة كفركلا ودير ميماس والمحيط الذي يفصل بين الخيام والقليعة.. وذلك بعد ليلة طويلة من الاعتداءات والتحليق المكثف للطيران الحربي.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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