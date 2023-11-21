عدة استهدافات للمقاومة اللبنانية على جيش الاحتلال + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أوضح الزميل حسين عزالدين أن القصف الإسرائيلي على مناطق الحدود اللبنانية لم يتوقف ابتداءاً من الساعة 9:00 صباحا حيث يتصاعد ويخف بين حين وحين.

وأشار إلى أن هناك عدة استهدافات للمقاومة كان أهمها ما حصل اليوم عند الساعة 6:40 حيث قامت المقاومة باستهداف أحد المنازل في مستعمرة المطلي كان يتحصن بداخله جنود.

وأوضح أن المقاومة أجهزت عليهم بوابل من الصواريخ ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

وأضاف أنه و بعدها شن الاحتلال ثلاثة أو أربع غارات استهدفت أطراف بلدة كفركلا ودير ميماس والمحيط الذي يفصل بين الخيام والقليعة.. وذلك بعد ليلة طويلة من الاعتداءات والتحليق المكثف للطيران الحربي.

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