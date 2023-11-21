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اللواء باقري: دول المقاومة لن تبقى صامتة أمام الاستكبار

اللواء باقري: دول المقاومة لن تبقى صامتة أمام الاستكبار
الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

أشار رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري إلى دور الشهيد قاسم سليماني في تعزيز جبهة المقاومة، مشددا على أن شباب دول المقاومة لن يصمتوا ولا يسمحوا لمؤسسة الاستكبار بالبقاء.

العالمإيران

وأضاف اللواء باقري، صباح اليوم الثلاثاء، في مدينة كرمان: فليعلم الأعداء أن دماء الشهيد سليماني لا تزال تغلي، وشباب دول المقاومة لن يصمتوا ولا يسمحوا لمؤسسة الاستكبار بالبقاء.. جميعنا في القوات المسلحة والشباب الذين يدخلون القوات المسلحة نرى الشهيد سليماني قدوة وبطلا ينبغي أن يقتدى به.

وتابع: وهذه الأيام يرى جميع شعوب العالم أن الشتلة التي زرعها الشهيد سليماني ورفاقه في فلسطين تحولت إلى شجرة ضخمة وستدمر أيضا الكيان الصهيوني.

وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: في كل عام وكل يوم يمر، يصبح موقف هذا الشهيد النبيل ومكانه الفارغ أكثر وضوحا؛ لم يكن الشهيد سليماني قدوة للشعب الإيراني فحسب، بل كان أيضا قدوة لجميع الأحرار في العالم.

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