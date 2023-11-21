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شاهد/ 'غسان بن جدو' يبكي بحرقة على شهيدي شبكة الميادين

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

نعى رئيس مجلس إدارة شبكة الميادين الاخبارية" غسان بن جدو " صحفيي الشبكة الشهيدين فرح عمر وربيع المعماري، الذين ارتقيا في إثر استهداف إسرائيلي بطائرة مسيّرة، أثناء تغطيتهما الأوضاع عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية بحزن ودموع .

العالم- فلسطين

وقال غسان بن جدو خلال حديثه عبر قناة الميادين: الزميلان فرح عمر وربيع المعماري استــشهدا من جراء استهداف إسرائيلي مباشر.

وأضاف: باقون ومستمرون في تغطيتنا وعملنا الصحفي الشريف الذي تعّد أولويته تغطية جرائم الاحتلال في غزة والضفة وفلسطين ولبنان.

وتوجه خلال حديثه إلى الاحتلال قائلا: لن تستطيع كّم أفواه صوت الميادين، مشيرا إلى أنه على الاحتلال أن لا يعتقد أن الميادين ستصمت بل هي مستمرة للأبد لأنها صرخة انتفاضة ونشأت لتكون صوت المقاومة والحقيقة.

وتابع: الاحتلال استــهدف موكب الميادين بشكلٍ مباشر ومقصود قطعاً، وما يحصل في لبنان حرب حقيقية ومقاومة حقيقية تواجه بقوة وشهامة دعماًَ للمقاومة الفلسطينية في غزة.

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