شاهد/ 'غسان بن جدو' يبكي بحرقة على شهيدي شبكة الميادين

العالم- فلسطين

وقال غسان بن جدو خلال حديثه عبر قناة الميادين: الزميلان فرح عمر وربيع المعماري استــشهدا من جراء استهداف إسرائيلي مباشر.

وأضاف: باقون ومستمرون في تغطيتنا وعملنا الصحفي الشريف الذي تعّد أولويته تغطية جرائم الاحتلال في غزة والضفة وفلسطين ولبنان.

وتوجه خلال حديثه إلى الاحتلال قائلا: لن تستطيع كّم أفواه صوت الميادين، مشيرا إلى أنه على الاحتلال أن لا يعتقد أن الميادين ستصمت بل هي مستمرة للأبد لأنها صرخة انتفاضة ونشأت لتكون صوت المقاومة والحقيقة.

وتابع: الاحتلال استــهدف موكب الميادين بشكلٍ مباشر ومقصود قطعاً، وما يحصل في لبنان حرب حقيقية ومقاومة حقيقية تواجه بقوة وشهامة دعماًَ للمقاومة الفلسطينية في غزة.