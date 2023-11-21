فيديو وصور.. تطهير عرقي في أسلو على غرار غزة

العالم- فلسطين

نقلت الصور والفيديوهات أناسا مدنيين مستلقين على الأرض للتعبير عن مشاهد القتل العمدي في قطاع غزة، وكذا جرائم حرب يرتكبها الاحتلال بحق سكان القطاع العزل المدنيين، في فعالية إنسانية نددت بخرق للقانون الدولى الإنسانى واتفاقات السلام المقامة بين الاحتلال والجانب الفلسطيني.

ونظم الفغالية عدد من النشطاء في حركة "بالستينا كوميتي" النرويجية بمحطة القطار المركزية في أوسلو النرويجية، ليعكسوا المفارقة بين جنوح الفلسطينيين العرب للسلام بذهابهم لاتفاقات أوسلو التي جرت قبل 30 عاما بين منظمة التحرير الفلسطينية وقوات الاحتلال، فيما لا يزال حلم السلام غائبا لأن الاحتلال يمضي قدما في قضم الأراضي الفلسطينية ويتجاهل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وفق ما أفادت به كريستيانا فوس، نرويجية ورئيسة إحدى لجنان حركة بلاستينا كوميتي المسؤولة عن تنظيم الفعالية.

وفق تصريحات كرستيانا، كان اختيار مدينة أوسلو لتلك الفعالية الإنسانية التي لقيت أصداء وتناقلتها عدد من الصحف الغربية ذا مغزى سياسي ورسالة مباشرة لإلزام الاحتلال بالسلام، مؤكدة أن الفعالية نادت بالحرية والسلام للفلسطينيين، مع وقف للمذابح والتهجير المرتكبة بحقهم بشكل فوري.

شهدت الفعالية الإنسانية انتشارا واسعا على الصعيدين العربي والغربي بمواقع التواصل، بعدما نشرها موقع صحيفة "دوج بلود"، dagbladet، حتى وصلت أصداؤها من النرويج إلى مواقع التواصل العربية.

والفعاليات لقيت مشاركة من عدد من النشطاء والبرلمانيين البارزين في النرويج، ما أسهم في تغيير الصورة النمطية الزائفة التي يروج لها الاحتلال، كما غيرت زوايا التناول الإعلامي لما يحدث في غزة في داخل الإعلام النرويجي.

من جهة أخرى، أوضح عضو إدارة لجنة الدفاع عن حقوق الفلسطينيين بمدينة ساندفيورد النرويجية، وعضو هيئة رئاسة الحزب اليساري الاشتراكي في النرويج، مناصر السيد، نرويجي من أصول عربية، أن تلك المحاكاة التي جرت في محطة القطار الأكثر اكتظاظا بالمارة في أوسلو النرويجية جاءت بعد سماح الحكومة النرويجية.