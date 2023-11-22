شاهد.. مخيم جنين تحت وطأة الشتاء وجرافات الاحتلال

العالم - مراسلون

فصل الشتاء الشوارع في مخيم جنين ولكنه لم يفصل فصولا سياسية تعاقبت تحت بند القضاء على المقاومة في هذا المخيم.

يقول الناس .. إنَّ الشتاء وإن زاد صعوبة فإنه ليس أكثر صعوبة أمام كم الدم النازف في قطاع غزة والضفة الغربية.

التجريف والعبث بالبنية التحتية وتدميرها صار يرافق اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمخيم في محاولة منه للقضاء على بنية الفلسطينيون المقاومة.

"إسرائيل" تريد من الفلسطينين أن يعيشوا تحت شروطها دون مقاومة أو مقاومين.. وإذا لم يقبلوا هذه الشروط يدمر الاحتلال كل شيء، قطع الكهرباء والماء وجرف الشوارع التي يعيد أهالي المخيم تأهيلها بعد كل اقتحام ولسان حالهم يقول لن تمنعنا شروط من الحياة.

تمكن جنود الاحتلال من اختراق البنية التحتية في مخيم جنين وتدميرها ولكن بحسب أهالي المخيم هذا لا يعني شيئا لأهالي المخيم بعد أن ظلت المقاومة في المخيم صامدة دون أن تخترق.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..