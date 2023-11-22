قائد الثورة: الکیان الصهيوني تعرض لضربة قاضية في معرکة "طوفان الأقصى"

العالم - ايران

وثمن قائد الثورة الاسلامية خلال استقباله ابطال الرياضة الايرانية المتألقين في دورة الالعاب الاسيوية والبار اسيوية، الرياضيين والحائزين على الميداليات في البلاد وقال: إن الميدالية هي علامة ودليل على عملكم الجاد. وأود أن أشكر السيدة التي حملت العلم الإیراني في هذه الدورة من الالعاب الآسيوية بالحجاب الكامل وأظهرت هوية وشخصية المرأة الإيرانية أمام العالم.

وأضاف: کما أشكر الرياضية التي رفضت مصافحة رجل اجنبي أثناء تسليم الميدالية. وأهمية هذه الهوامش لا تقل عن الرياضة نفسها، بل أكثر.

وشكر قائد الثورة الإسلامية السيدة التي صعدت على المنصة مع طفلها وحصلت على وسامها وقال : هذه خطوة رمزية؛ وهذه الحركة في العالم تدل علی احترام المرأة لدور الأسرة والأمومة.

واستقبل قائد الثورة الإسلامية ، اليوم الأربعاء، في حسينية الإمام الخميني (رض)، الرياضيين الحائزين على ميداليات في دورة الألعاب الآسيوية والبارا آسيوية.

وخلال اللقاء قال سماحته، إذا أردت أن أقدم لكم أيها الرياضيون ملخصاً عن هذه التطورات الأخيرة، فالجملة هي كما يلي: الكيان الصهيوني تلقى ضربة قاضية في طوفان الأقصى.

وأضاف، أن حماس، ليس كحكومة ودولة لديها العديد من الامكانيات، بل كمجموعة مسلحة، تمكنت من توجيه ضربة قاضية للحكومة الصهيونية الغاصبة بكل ما تملكه من امكانات.

يتبع..