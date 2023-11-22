مهرجان لبطولة الكلاب في الرياض يشعل الجدل عبر مواقع التواصل +صور

العالم-السعودية

وأكدت مصادر سعودية انه من المتوقع أن يلقى المهرجان اهتمامًا كبيرًا من الزوار الذين سيحضرون لمشاهدة المنافسات والاستمتاع بتجربة فريدة، وسيكونون متحمسين لالتقاط الصور مع الكلاب المشاركة.

واشارت الى ان هذه الفعالية تهدف إلى إظهار مهارات وقدرات الكلاب المشاركة في مجالات متنوعة، حيث تتميز كلاب السلق بالسرعة والقدرة على التحمل، وتتميز كلاب الرشاقة بقدرتها على تنفيذ حركات صعبة ومتنوعة، وتتميز كلاب العمل بقدرتها على تنفيذ الأوامر بدقة، وتتميز كلاب الجمال بجمالها ومطابقتها للمعايير العالمية.

وتقام هذه الفعالية في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر.

وأثار نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، لإعلان عن "المهرجان العالمي للكلاب" في موسم الرياض، غضبا وسخرية واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إزاء ما اعتبره معلقون إصرارا سعوديا على استفزاز مشاعر الجمهور العربي والإسلامي بإعلانات تكرس واقعا مفاده أن لا علاقة لمملكة بفلسطين ومأساة غزة.

وجاء في أحد التعليقات: أي ترف تعيشونه في البحث عن جمال الكلاب في وقت تباد فيه مدينة عربية مسلمة أمام سمعكم وبصركم.



كما اشار احد الناشطين: الرجال يتسابقون إلى الفوز بالشهادة في سبيل الله دفاعا عن الأرض والعرض والعزة والكرامة وأنتم تتسابقون مع الكلاب!



فيما كتب ناشط أخر: شباب غزة ورجالها المحاصرين يحققون نصرا ضد أعتى قوة في الشرق الأوسط وأنتم تلهون مع الكلاب والراقصات.