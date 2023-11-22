محرقة غزة في يومها الـ47.. غارات عنيفة وشهداء بالعشرات +فيديو

العالم - خاص بالعالم

وأفادت مصادر طبية أن أكثر من 40 شهيدا سقطوا في غارات إسرائيلية على منازل مأهولة وسط قطاع غزة الليلة الماضية.



كما أعلن عن عشرات المفقودين بعد الغارات خاصة مع انقطاع الاتصالات والقصف المستمر على القطاع.



إلى ذلك شنت قوات الاحتلال قصفا مدفعيا مكثفا على شارع مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلين شمال مدينة غزة.



وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، أدى القصف الاسرائيلي على شقة سكنية إلى سقوط تسعة شهداء بينهم أطفال.

وطال القصف الجنوب أيضا، حيث سقط ثلاثة شهداء وسقط عدد من الجرحى في قصف استهدف منزلا غرب رفح جنوبي قطاع غزة.



واستشهد صحفي بقصف إسرائيلي على حي الشجاعية شرق غزة، فيما أستشهد صحفي آخر في الإعتداءات على منطقة الصفطاوي شمال القطاع، الليلة الماضية، ما يرفع حصيلة الشهداء الصحفيين إلى 64.

في المقابل، اعلنت كتائب الشهيد عزالدين القسام قصفها تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة مضيفة أن هذا القصف يأتي ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.



كما وزعت سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الاسلامي، مشاهد من استهداف المجاهدين الآليات الصهيونية المتوغلة بمدينة غزة واجبارها على التراجع.



وأكد القيادي في حماس خليل الحية أن العدو لم يحقق أي إنجاز ميداني على الأرض سوى ارتكاب جرائم حرب ومجازر مروعة. ودعا الحية شعوب العالم إلى الاستمرار في التظاهرات والمسيرات ومحاصرة الكيان الصهيوني حتى وقف العدوان على غزة.