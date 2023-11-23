عبداللهيان يتشاور حول أمن المنطقة مع قادة من محور المقاومة

العالم - لبنان

هي الزيارة الثانية لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللّهيان إلى لبنان منذ بدء معركة طوفان الأقصى.

زيارة تهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة كما قال عبد اللّهيان:"نحن هنا اليوم في بيروت من أجل مشاورات مع السلطات العليا في لبنان بخصوص کيفية تحقق الأمن في المنطقة وايضاً استيفاء حقوق الفلسطينيين".

ممثلون عن حزب اللّه وحركة أمل وحركتي حماس والجهاد الإسلامي في لبنان كانوا في استقبال وزير الخارجية وتأكيد منهم على أهمية دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والمحافظة على حقوقه.

وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب إبراهيم الموسوي:"لبنان أحد المواقع المتقدمة في الحرب ضد العدو الاسرائيلي وفي اسناد جبهة غزة. من هنا تأتي هذه الزيارة في سياقها الطبيعي".

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، محفوظ منوّر:"اليوم نستطيع ان نقول بأن الاحتلال فشل في الوصول الی کل السقف التي وضعها واليوم هو عاد للتفاوض مع المقاومة من خلال الوسطاء من أجل من يعتبرهم رهائن ونحن نعتبرهم اسری".

الوزير عبد اللّهيان إستهل زيارته بلقاء أمين عام حركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة ومسؤول العلاقات العربية والإسلامية نائب رئيس حركة حماس في غزة خليل الحيّة بحضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية حيث جرى البحث في اتفاق الهدنة الإنسانية مع الكيان الصهيوني وآخر التطورات الميدانية في غزة وعملية وقف إطلاق النار الوشيكة في المنطقة.

بعد ذلك كانت وجهة وزير الخارجية إلى عين التينة حيث التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري وعرض معه التطورات الراهنة في المنطقة.

واختتم الدكتور عبد اللهيان جولته بلقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

زيارة وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان الی لبنان جاءت لتؤکد جهوزية الجمهورية الاسلامية الايرانية للدفاع عن فلسطين وغزة ومحور المقاومة في وجه غطرسة الکيان الصهيوني المؤقت وداعمه الأول الولايات المتحدة الاميرکية.